Nuoto: Mondiali. Ceccon in semifinale 50 dorso con record italiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il veneto ancora sugli scudi a Budapest dopo l'oro vinto nei 100 metri. BUDAPEST (UNGHERIA) - Dopo il titolo con primato mondiale nei 100 dorso, torna in vasca a Budapest, nei campionati iridati, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Il veneto ancora sugli scudi a Budapest dopo l'oro vinto nei 100 metri. BUDAPEST (UNGHERIA) - Dopo il titolo con primato mondiale nei 100, torna in vasca a Budapest, nei campionati iridati, ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - jacketizi : RT @natalinogori51: @EnricoLetta STRANO MALORE AI MONDIALI DI NUOTO - C’è da chiedersi come mai così tanti malori strani e sospetti in sogg… - Silvergio2377 : RT @natalinogori51: @EnricoLetta STRANO MALORE AI MONDIALI DI NUOTO - C’è da chiedersi come mai così tanti malori strani e sospetti in sogg… -