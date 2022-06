Nuoto, Mondiali 2022: Ceccon da record, Pilato convincente, Castiglioni squalificata e Paltrinieri in Finale nei 1500 sl (Di venerdì 24 giugno 2022) Penultima giornata di batterie alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) per quanto concerne i Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga. L’impianto magiaro che sta ospitando questa manifestazione prevedeva un programma ricco di gare molto interessanti che vale la pena raccontare. Nelle heat dei 50 stile libero la svedese Sarah Sjoestroem ha ottenuto il miglior tempo di 24.40 davanti alla polacca Katarzyna Wasick (24.45) e all’australiana Meg Harris (24.68). Rumorose le assenze della cinese Cheng Yujie e dell’altra australiana Shayna Jack, infortunatasi dopo aver disputato la 4×100 stile libero. In semiFinale con il 15° tempo è entrata Silvia Di Pietro che siglato il crono di 25.33. Decisamente più convincente la prestazione di Thomas Ceccon: l’azzurro, oro mondiale nei 100 dorso a Budapest, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Penultima giornata di batterie alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) per quanto concerne idiin vasca lunga. L’impianto magiaro che sta ospitando questa manifestazione prevedeva un programma ricco di gare molto interessanti che vale la pena raccontare. Nelle heat dei 50 stile libero la svedese Sarah Sjoestroem ha ottenuto il miglior tempo di 24.40 davanti alla polacca Katarzyna Wasick (24.45) e all’australiana Meg Harris (24.68). Rumorose le assenze della cinese Cheng Yujie e dell’altra australiana Shayna Jack, infortunatasi dopo aver disputato la 4×100 stile libero. In semicon il 15° tempo è entrata Silvia Di Pietro che siglato il crono di 25.33. Decisamente piùla prestazione di Thomas: l’azzurro, oro mondiale nei 100 dorso a Budapest, ...

