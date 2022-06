Neymar sul suo futuro: “Ciao fake news, pace e amore” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Ciao fake news, qui per voi tanto sole, tanta pace e amore”. Neymar torna a parlare e lo fa sui social, con un video apparso su Instagram per smentire le tante indiscrezioni sul suo futuro. Nei giorni scorsi il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, non si è voluto sbilanciare sul futuro del brasiliano. Neymar, arrivato a Parigi nel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro e sotto contratto fino al 2027, è stato accostato anche al Barcellona per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Ma non solo: sarebbe stato offerto in giro per l’Europa ad altri grandi club anche di Premier League, tra cui il Chelsea, secondo il “Daily Star”. Neymar però sembra essere concentrato sul Psg. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) “, qui per voi tanto sole, tanta”.torna a parlare e lo fa sui social, con un video apparso su Instagram per smentire le tante indiscrezioni sul suo. Nei giorni scorsi il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, non si è voluto sbilanciare suldel brasiliano., arrivato a Parigi nel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro e sotto contratto fino al 2027, è stato accostato anche al Barcellona per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Ma non solo: sarebbe stato offerto in giro per l’Europa ad altri grandi club anche di Premier League, tra cui il Chelsea, secondo il “Daily Star”.però sembra essere concentrato sul Psg. SportFace.

