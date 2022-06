Negli Stati Uniti l’ aborto non è più diritto costituzionale: la decisione della Corte Suprema (Di venerdì 24 giugno 2022) Quello che è successo oggi Negli Stati Uniti, con una sentenza storica che cambia il volto di quel paese, tristemente, ci insegna una cosa fondamentale: per i diritti bisogna combattere ogni giorno, senza mai smettere di ricordare l’importanza di qualcosa che si è ottenuto. Oggi si scrive una pagina davvero buia per le donne americane. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto”. Questo è il titolo che oggi, leggerete su tutti i siti americani, il titolo che leggere su tutti i giornali del mondo. Perchè la notizia è eclatante, si tratta di qualcosa di realmente storico. La costituzione americana non garantisce il diritto all’aborto: è quanto si legge nella sentenza della Corte Suprema americana che abolisce ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022) Quello che è successo oggi, con una sentenza storica che cambia il volto di quel paese, tristemente, ci insegna una cosa fondamentale: per i diritti bisogna combattere ogni giorno, senza mai smettere di ricordare l’importanza di qualcosa che si è ottenuto. Oggi si scrive una pagina davvero buia per le donne americane. “La Costituzione non conferisce ilall’”. Questo è il titolo che oggi, leggerete su tutti i siti americani, il titolo che leggere su tutti i giornali del mondo. Perchè la notizia è eclatante, si tratta di qualcosa di realmente storico. La costituzione americana non garantisce ilall’: è quanto si legge nella sentenzaamericana che abolisce ...

Pubblicità

ricpuglisi : Dice Laura Castelli che negli ultimi due anni nel @Mov5Stelle sono stati messi da parte i competenti. Prima invece… - trash_italiano : Si torna indietro. Dopo circa 50 anni, la Corte Suprema ha annullato una sentenza che garantiva il diritto all’abor… - fattoquotidiano : #RoeVsWade la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella il diritto all' #aborto. Le donne in piazza mentre la presid… - Vittoriaaaa19 : RT @cazznesoio: Negli stati uniti puoi comprare una pistola da target e fare una strage in una scuola ma non puoi abortire e siamo nel 2022 - RossanaGiannan2 : RT @RobertoRenga: Sono stato così a lungo negli Stati Uniti, da capire che non li capirò mai. L'aborto non è più un diritto costituzionale.… -