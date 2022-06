Matthijs de Ligt mette in ansia la Juve: è fortemente tentato dal Chelsea. Saltato Di Maria, nel mirino bianconero c’è Zaniolo (Di venerdì 24 giugno 2022) Pogba è vicinissimo, Di Maria è Saltato. E fin qui nessuna novità. Ma i tifosi della Juventus stanno vivendo ore d’ansia perché rischiano di perdere uno dei giocatori più forti della rosa e del panorama internazionale. Preoccupazione condivisa anche da Cherubini e soci, che rischiano seriamente di perdere Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è sempre più attratto dalle sirene inglesi, Manchester United e soprattutto Chelsea, e da pedina incedibile potrebbe tramutarsi in plusvalenza con cui alimentare il budget della campagna acquisti. I bianconeri vorrebbero rinnovare l’accordo in scadenza tra due anni, per evitare un nuovo caso Dybala, ma il difensore olandese prende tempo e chiede un abbassamento della clausola rescissoria, attualmente di 120 milioni. L’affare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Pogba è vicinissimo, Di. E fin qui nessuna novità. Ma i tifosi dellantus stanno vivendo ore d’perché rischiano di perdere uno dei giocatori più forti della rosa e del panorama internazionale. Preoccupazione condivisa anche da Cherubini e soci, che rischiano seriamente di perderede. Il difensore olandese è sempre più attratto dalle sirene inglesi, Manchester United e soprattutto, e da pedina incedibile potrebbe tramutarsi in plusvalenza con cui alimentare il budget della campagna acquisti. I bianconeri vorrebbero rinnovare l’accordo in scadenza tra due anni, per evitare un nuovo caso Dybala, ma il difensore olandese prende tempo e chiede un abbassamento della clausola rescissoria, attualmente di 120 milioni. L’affare ...

