(Di venerdì 24 giugno 2022) La Rai è la multinazionale delle strette di mano. “Ma scherza? Il suo contratto è sicuro, dettagli. Lei fa già parteRai anche per il prossimo anno. Non sente odore di Zavoli?”. Quando guarda... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Il Foglio

In questo apparente, però, resta la sua incrollabile fedeltà all'arte. La propria, ma anche ... serie di cartoon musicali in gran parte co - prodotti daRagazzi. È anche autore di fumetti: ...Il problema dell'Italia, in tutto questo, si chiama gas. Se Mosca, ferita dalle sanzioni, ... Carlo Bonomi , intervenendo su3 , ha lanciato una proposta: riscrivere parte del Pnrr per ... Marasma Rai: autori smarriti e vicedirettori congelati. Il programma della D'Amico slitta di un mese Numa Tempesta (Marco Giallini) è un facoltoso uomo d’affari, la cui attività principale ruota attorno alla gestione di un fondo di un miliardo e mezzo di euro. Non ha fissa dimora perché vive negli al ...