LIVE Italia-Giappone 2-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: 7-12, il Giappone parte a razzo nel quarto set (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Stesso destino per la battuta di Galassi. 14-17 Lungo il servizio di Nishida. Passa senza danni un turno molto pericoloso. 13-17 Non riesce ad intervenire Lavia, a segno Nishida. 13-16 STAVOLTA IL Giappone FA FATICA IN RICEZIONE! Lavia ci riporta a -3! 12-16 Ancora un punto di seconda per il nostro palleggiatore! 11-16 Ennesimo errore al servizio per Romanò mentre Bottolo ha sostituito Michieletto. 11-15 MURONEEEEE ANCORA GALASSI! 10-15 GALASSI CHIUDE UNO SCAMBIO LUNGHISSIMO! Grande 7 servita da Giannelli! 9-15 Soffre ancora in ricezione Michieletto, altro ace di Ishikawa. Tantissimi i punti diretti al servizio del Giappone. 9-14 Tocco di grande precisione per Ishikawa che chiude uno scambio lunghissimo dalla seconda linea. 9-13 Va a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.18 Stesso destino per la battuta di Galassi. 14-17 Lungo il servizio di Nishida. Passa senza danni un turno molto pericoloso. 13-17 Non riesce ad intervenire Lavia, a segno Nishida. 13-16 STAVOLTA ILFA FATICA IN RICEZIONE! Lavia ci riporta a -3! 12-16 Ancora un punto di seconda per il nostro palleggiatore! 11-16 Ennesimo errore al servizio per Romanò mentre Bottolo ha sostituito Michieletto. 11-15 MURONEEEEE ANCORA GALASSI! 10-15 GALASSI CHIUDE UNO SCAMBIO LUNGHISSIMO! Grande 7 servita da Giannelli! 9-15 Soffre ancora in ricezione Michieletto, altro ace di Ishikawa. Tantissimi i punti diretti al servizio del. 9-14 Tocco di grande precisione per Ishikawa che chiude uno scambio lunghissimo dalla seconda linea. 9-13 Va a ...

