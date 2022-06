Lastre di vetro cadono da un camion, colpita una vettura: ferito 40enne (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ di un ferito il bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi in contrada Epitaffio, a Benevento. Un 40enne stava percorrendo la strada a bordo della sua Nissan procedendo dietro un camion che trasportava Lastre di vetro. All’improvviso parte del carico è caduta dal mezzo ed ha colpito l’auto dell’uomo che non è riuscito ad evitare l’impatto. Il 40enne ha riportato delle ferite non gravi ed è stato trasportato all’ospedale San Pio dal sanitari del 118. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari. Attualmente si registrano code e rallentamenti nel tratto interessato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ di unil bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi in contrada Epitaffio, a Benevento. Unstava percorrendo la strada a bordo della sua Nissan procedendo dietro unche trasportavadi. All’improvviso parte del carico è caduta dal mezzo ed ha colpito l’auto dell’uomo che non è riuscito ad evitare l’impatto. Ilha riportato delle ferite non gravi ed è stato trasportato all’ospedale San Pio dal sanitari del 118. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari. Attualmente si registrano code e rallentamenti nel tratto interessato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

