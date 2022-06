Isola 16, ecco chi vincerà il reality secondo i bookmakers (Di venerdì 24 giugno 2022) Lunedì 27 giugno andrà in onda l’attesissima finale de L’Isola dei Famosi, il game-show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, i due opinionisti scelti per questa edizione: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel frattempo, in attesa delle battute finali, il web e i seguaci del reality estremo si dilettano a scommettere sul papabile vincitore. Uno dei favoriti, Edoardo Tavassi, ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un serio infortunio al ginocchio. Prima di lui, l’uragano Guendalina Tavassi, ritirata volontariamente a causa di problemi familiari. Idem per Alessandro Iannoni, che ha voluto a tutti i costi tornare alla sua vita universitaria, meritandosi una standing ovation da parte del pubblico. Dunque, sono sei i naufraghi rimasti a contendersi la vittoria e, a quanto pare, il super favorito è l’attore Nicolas Vaporidis. Di seguito i ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) Lunedì 27 giugno andrà in onda l’attesissima finale de L’dei Famosi, il game-show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, i due opinionisti scelti per questa edizione: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel frattempo, in attesa delle battute finali, il web e i seguaci delestremo si dilettano a scommettere sul papabile vincitore. Uno dei favoriti, Edoardo Tavassi, ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un serio infortunio al ginocchio. Prima di lui, l’uragano Guendalina Tavassi, ritirata volontariamente a causa di problemi familiari. Idem per Alessandro Iannoni, che ha voluto a tutti i costi tornare alla sua vita universitaria, meritandosi una standing ovation da parte del pubblico. Dunque, sono sei i naufraghi rimasti a contendersi la vittoria e, a quanto pare, il super favorito è l’attore Nicolas Vaporidis. Di seguito i ...

