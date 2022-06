Inter, Bastoni: 'La sconfitta col Milan ha cambiato la stagione, ma siamo comunque contenti' (Di venerdì 24 giugno 2022) Nello speciale DAZN sullo scorso campionato è presente anche la voce del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni: “Dal 75... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Nello speciale DAZN sullo scorso campionato è presente anche la voce del difensore dell'Alessandro: “Dal 75...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Inzaghi ha indicato: #Bastoni incedibile. #Skriniar (che ha molti estimatori) anche, a meno che non arrivi un’offe… - NandoPiscopo1 : @twrobyeffe Sono paragoni che non reggono 1) perché kalulu era al massimo un terzino difensivo per qualità e caratt… - sportli26181512 : Inter, Bastoni: 'Dal 75' in poi del derby di ritorno è cambiato il campionato': In merito al derby di ritorno perso… - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Inter, Bastoni: 'Dal 75' in poi del derby di ritorno è cambiato il campionato' - MarcoStep92 : RT @MilanNewsit: Inter, Bastoni: 'Dal 75' in poi del derby di ritorno è cambiato il campionato' -