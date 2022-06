Giovanni Angiolini a Berlino con Liz Hurley e Michelle è in barca con le amiche (Di venerdì 24 giugno 2022) Le foto di Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker sono ovunque, sono loro la coppia dell’estate ma anche se hanno lanciato qualche indizio di conferma non desiderano ufficializzare il loro amore. Si ritagliano giorni e incontri romantici, spesso il fine settimana, per stare insieme, il più delle volte in Sardegna. I paparazzi sono sulle loro tracce, cercano di anticipare i loro spostamenti, tentando di scoprire dove e quando sarà il loro prossimo incontro. Intanto, adesso sono ben distanti l’uno dall’altra ed entrambi mostrano sui social cosa stanno facendo. Michelle Hunziker è ancora in vacanza con la manager e le altre amiche, si sposta con la barca alla scoperta delle isole Eolie. Giovanni Angiolini invece sorprende tutti con le sue foto dalla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022) Le foto diHunziker sono ovunque, sono loro la coppia dell’estate ma anche se hanno lanciato qualche indizio di conferma non desiderano ufficializzare il loro amore. Si ritagliano giorni e incontri romantici, spesso il fine settimana, per stare insieme, il più delle volte in Sardegna. I paparazzi sono sulle loro tracce, cercano di anticipare i loro spostamenti, tentando di scoprire dove e quando sarà il loro prossimo incontro. Intanto, adesso sono ben distanti l’uno dall’altra ed entrambi mostrano sui social cosa stanno facendo.Hunziker è ancora in vacanza con la manager e le altre, si sposta con laalla scoperta delle isole Eolie.invece sorprende tutti con le sue foto dalla ...

