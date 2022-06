Eintracht, Hinteregger si ritira a soli 29 anni: pesa l'amicizia con un politico di estrema destra (Di venerdì 24 giugno 2022) Martin Hinteregger lascia il calcio a 29 anni. Il difensore austriaco, vincitore dell'Europa League con la maglia dell'Eintracht Francoforte,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Martinlascia il calcio a 29. Il difensore austriaco, vincitore dell'Europa League con la maglia dell'Francoforte,...

Pubblicità

cmdotcom : #Eintracht, #Hinteregger si ritira a soli 29 anni: pesa l'amicizia con un politico di estrema destra… - GiorgioTosatto : Dopo aver letto questo tweet dell’Eintracht ho controllato più volte l’account per essere certo non si trattasse di… - Piergiulio58 : Hinteregger e l’addio al calcio a 29 anni. A maggio il trionfo in Europa League con l’Eintracht. Il difensore austr… - sportli26181512 : Eintracht Francoforte, UFFICIALE: si ritira Hinteregger: L'Eintracht Francoforte ha ufficializzato il ritiro del 29… - infoitsport : Hinteregger e l’addio al calcio a 29 anni. A maggio il trionfo in Europa League con l’Eintracht -