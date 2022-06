(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Se icontinuano a crescere con, rischiamo di ritrovarci nuovamente conpieni di pazientie non possiamo permettercelo. Le strutture sono già a, i pronto soccorso sono intasati, abbiamo milioni di prestazioni da recuperare e le liste d’attesa sono interminabili. Il personale sanitario è stremato e insufficiente, ulteriormente ridotto dalle più che meritate ferie e dai contagi che tra gli operatori sanitari galoppano: negli ultimi 30 giorni sono 15.971 i casi registrati dall’Istituto superiore di sanità, a fronte dei 4.684 di 6 mesi fa. Comprendiamo la stanchezza dei cittadini e il loro desiderio di mettersi alle spalle l’emergenza, ma il virus non è sparito e dobbiamo continuare a rispettare le misure ...

Pubblicità

stebellentani : Qui il prof. WR si fa ingolosire dal titolo e retwitta un pezzo in cui si spiega: 'il covid non fa più tanta paura,… - repubblica : Covid, l'allarme di BioNTech: 'Servono vaccini urgenti contro le nuove varianti' [di Enrico Franceschini] - fanpage : “Sarà la tempesta perfetta, aumenterà la mortalità tra gli anziani e i giovani si contageranno”. A lanciare l’allar… - lifestyleblogit : Covid, allarme medici: 'Rischio collasso ospedali con questo tasso ricoveri' - - ledicoladelsud : Covid, allarme medici: “Rischio collasso ospedali con questo tasso ricoveri” -

Yahoo Finanza

E' l'- appello lanciato da Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Federazione ...di più l'organizzazione degli ospedali e di rinviare ulteriormente l'assistenza ai pazienti nonLa riunione si è tenuta (in videoconferenza, per le restrizioni anti -della Cina) alla ... Xi ha definito la guerra in Ucraina un "campanello d'per il mondo" e si è chiesto: "Dove va il ... Covid, allarme medici: "Rischio collasso ospedali con questo tasso ricoveri" E’ l’allarme-appello lanciato da Guido Quici ... più l’organizzazione degli ospedali e di rinviare ulteriormente l’assistenza ai pazienti non Covid. Vediamo troppe persone che sottovalutano il ...Sono quasi raddoppiate le infezioni da Covid-19 nel Lazio, ma in realtà potrebbero essere già molte di più. Questo perché ormai tantissimi pazienti scelgono di eseguire test casalinghi, che quindi non ...