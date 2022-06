"Come nel '73. Sarà razionamento". Tsunami sull'Italia, la profezia sul gas di Bernabè (Di venerdì 24 giugno 2022) Il futuro dell'Italia fa paura a Franco Bernabé. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda giovedì 23 giugno su La7, il presidente Acciaierie Italia si dice preoccupato per l'emergenza energetica. "Per prepararsi - avverte Lilli Gruber - bisogna preparare tempestivamente un piano di razionamento e il governo deve spiegarlo. Se continua così e con quello che sta facendo la Russia sul gas, sicuramente in autunno avremo un problema serio". Neanche gli stoccaggi spesso citati da Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, riusciranno a soddisfare le domande. E questo - esorta il governo - "va spiegato in modo da far preparare i cittadini per tempo". Una situazione che riporta alla mente la crisi energetica del 1973: "Abbiamo avuto il blocco totale della circolazione, viaggiavano solo i camion militari per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il futuro dell'fa paura a Franco Bernabé. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda giovedì 23 giugno su La7, il presidente Acciaieriesi dice preoccupato per l'emergenza energetica. "Per prepararsi - avverte Lilli Gruber - bisogna preparare tempestivamente un piano die il governo deve spiegarlo. Se continua così e con quello che sta facendo la Russia sul gas, sicuramente in autunno avremo un problema serio". Neanche gli stoccaggi spesso citati da Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, riusciranno a soddisfare le domande. E questo - esorta il governo - "va spiegato in modo da far preparare i cittadini per tempo". Una situazione che riporta alla mente la crisi energetica del 1973: "Abbiamo avuto il blocco totale della circolazione, viaggiavano solo i camion militari per il ...

