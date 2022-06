Chiara Ferragni mostra il didietro agli hater… e scoppia la polemica (Di venerdì 24 giugno 2022) Settimana in crescendo di sensualità per Chiara Ferragni e, di conseguenza, di polemiche. L’influencer adora alzare sempre più l’asticella della provocazione, scatenando le reazioni dei leoni da tastiera. E’ proprio a loro che l’imprenditrice ha deciso di mostrare il posteriore. Letteralmente. Le foto dello scandalo Focus sul lato B“Io che mi guardo le spalle dagli haters”, scrive Chiara Ferragni su Instagram, come caption di una serie di foto dove esibisce il lato B in un sensualissimo outfit vedo-non-vedo firmato da Ludovic de Saint Sernin. I pantaloni (1.290 euro), con un motivo lace-up sulle game, sono formati da una miriade di sottilissime fettucce grigie. Chiara sale le scale, ben consapevole di come i suoi movimenti provochino maliziose aperture sul derrière. ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Settimana in crescendo di sensualità pere, di conseguenza, di polemiche. L’influencer adora alzare sempre più l’asticella della provocazione, scatenando le reazioni dei leoni da tastiera. E’ proprio a loro che l’imprenditrice ha deciso dire il posteriore. Letteralmente. Le foto dello scandalo Focus sul lato B“Io che mi guardo le spalle dhaters”, scrivesu Instagram, come caption di una serie di foto dove esibisce il lato B in un sensualissimo outfit vedo-non-vedo firmato da Ludovic de Saint Sernin. I pantaloni (1.290 euro), con un motivo lace-up sulle game, sono formati da una miriade di sottilissime fettucce grigie.sale le scale, ben consapevole di come i suoi movimenti provochino maliziose aperture sul derrière. ...

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - IlContiAndrea : #Amadeus “Sto ascoltando già le canzoni dei Big e dei Giovani. Chiara Ferragni apre e chiude il Festival come co-conduttrice” #Sanremo2023 - distortvv : RT @piabarbuzzi: chiara ferragni per me è LA girlboss?? - sunflower_becca : RT @chipuosaperlo: Amadeus ha dovuto annunciare la presenza di Chiara Ferragni a giugno dell’anno prima per paura che Fedez gli bruciasse l… -