CdS – “Juve | per Kean si muovono Fulham e Nottingham Forest”

(Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 13:49:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Moiseancora una volta ai saluti in casa? La voce rimbalza dal Regno Unito, precisamente da Sky Sports Uk, e parla di un “vivo interesse da parte di due club neopromossi in Premier League: i londinesi dele il“. Guarda il videontus, Moisein versione rapper “interessate aera tornato (in fretta e furia) a vestire il bianconero subito dopo l’uscita di scena di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del mercato estivo di un anno fa. Una mossa che non è servita, evidentemente, a ...

Pubblicità

juve_magazine : CDS - Non solo Koulibaly: la Juventus monitora vari difensori - acafaro65 : RT @ValePieraccini: (#CdS) #DeLigt ha rotto: un’ora di colloquio e lo strappo. Niente rinnovo, nessuna revisione della clausola: il difenso… - MatteoCampbells : @max_cromax Ad esempio oggi il Cds lo mette in prima pagina e dice che il suo addio è ormai certo, è lo stesso gior… - hbk_89 : RT @ValePieraccini: (#CdS) #DeLigt ha rotto: un’ora di colloquio e lo strappo. Niente rinnovo, nessuna revisione della clausola: il difenso… - Moixus1970 : RT @ValePieraccini: (#CdS) #DeLigt ha rotto: un’ora di colloquio e lo strappo. Niente rinnovo, nessuna revisione della clausola: il difenso… -

Fcinternews.it

Ilha pubblicato un'analisi approfondita delle nuove norme del Fair Play Finanziario. Di seguito un ... 'Club come, Inter, Roma chiuderanno il 2021/22 con perdite pesanti, probabilmente oltre i ...Se De Ligt resta allaLa decisione è solo sua. Lukaku Non la vedo un'operazione indispensabile, disponendo già di Lautaro che non ha espresso appieno le sue potenzialità. Un unico desiderio ... Prima CdS - Giganti contro: gli attacchi di Inter e Juve fanno paura Per l’Inter è arrivato anche il momento di cedere, così il primo della lista potrebbe essere Arturo Vidal, uno degli esuberi interisti che fa gola in Sud America: secondo il Corriere dello sport sarà ...Il CDS ha pubblicato un’analisi approfondita delle nuove norme del Fair Play Finanziario. Di seguito un estratto. “L’Uefa ha rivisto le norme allargando, da un lato, le maglie del pareggio di bilancio ...