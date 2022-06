Capello | “Dybala al Milan? Non ci credo | non lo vedo Tante chiacchiere”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ilosserva attentamente la trattativa di Paulocon l’Inter. L’argentino non rinnoverà con la Juventus e dunque si trasferirà a costo zero in questa sessione estiva del mercato. L’Inter ha subito puntato l’ormai ex numero 10 bianconero, ma i rallentamenti nella trattativa hanno fatto pensare ad un possibili inserimento del. Della questione ha parlato anche Fabio, ex tecnico rossonero: “al? Non ci, non lo. Un sacco di“. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Fabio #Capello: 'Paulo #Dybala al #Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere' - infoitsport : Capello: “Origi ha talento. Dybala al Milan? Un sacco di chiacchiere” - PianetaMilan : #Capello : “ #Origi ha talento. #Dybala al @acmilan ? Un sacco di chiacchiere” #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Dybala Milan, Capello: «Non ci credo, sono solo un sacco di chiacchiere» - infoitsport : Fabio Capello: 'Dybala con Lukaku e Lautaro? Giocavo con Totti, Montella e Batistuta' -

L'Inter è la più attrezzata, credo sia la candidata, ma aspettiamo, il mercato non è finito' , ha detto. All'Inter può finire anche: ' Hanno già una struttura di squadra, un po' si ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Calciomercato Milan news/ Tentazioneper l'attacco. ... come non succede dai tempi di Fabio. Un anno fa il cammino del Milan era cominciato con ...Fabio Capello sul possibile arrivo di Paulo Dybala al Milan: "Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere" ...Il Napoli ha preso Olivera e Kvaratskhelia, ma dobbiamo vederli in Italia. Mi piace osservare per poi dire la mia. Dybala Il Napoli come fa a dargli l’ingaggio che prende Io lo reputo adatto alla ...