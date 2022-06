Caparezza, al via l'ultimo tour: perché il rapper si ritira? (Di venerdì 24 giugno 2022) In un'intervista a Quotidiano.net ha infatti dichiarato: " Faccio queste venti date e mi fermo , perché i concerti dal vivo rappresentano una sollecitazione straordinaria del mio udito e non posso ... Leggi su dayitalianews (Di venerdì 24 giugno 2022) In un'intervista a Quotidiano.net ha infatti dichiarato: " Faccio queste venti date e mi fermo ,i concerti dal vivo rappresentano una sollecitazione straordinaria del mio udito e non posso ...

Pubblicità

Lucavad72 : RT @fanpage: “Pensavo al mio corpo come una prigione, ora mi sono rassegnato” Caparezza annuncia che questo potrebbe essere il suo ultimo t… - fanpage : “Pensavo al mio corpo come una prigione, ora mi sono rassegnato” Caparezza annuncia che questo potrebbe essere il s… - infoitcultura : Caparezza si ritira per via dell’acufene: “Questo fischio all’orecchio mi ha modificato l’udito” - rockonitalia : CAPAREZZA: al via, domani, sabato 25 giugno da Treviso l'”Exuvia Estate 2022?, scopri tutte le date #caparezza… - CaffeFou : 'È troppo rischioso'. Cosa c'è dietro lo stop di Caparezza #caparezza #tour #24giugno -