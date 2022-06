Cannavaro consiglio a De Laurentiis | “Dybala e Koulibaly | che entusiasmo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 giugno 2022) Fabiodi campioni se ne intende, non a caso è un Pallone d’oro in grado di vincere dappertutto. Ma ha giocato anche con i più grandi al mondo ai tempi del Real Madrid e sa perfettamente riconoscere un giocatore che fa la differenza. In una intervista rilasciata al Corriere dello Sport,dà una Deper gli acquisti di calciomercato: “Se fossi in Defarei un proposta a” dice l’ex difensore napoletano, ora allenatore.: “al Napoli” L’attaccante argentino che si è liberato a parametro zero dalla Juventus sta attendendo ancora una squadra in cui giocare. L’Inter ha deciso di puntare principalmente su Lukaku e la pista nerazzurra si è raffreddata tantissimo. Inoltre c’è il Milan, ma da ...