Calendario Serie A 2022-2023: tutte le date prima dei Mondiali | VIDEO (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi verrà svelato il Calendario della Serie A 2022-2023. Si partirà presto, a metà agosto, ma ci si fermerà a novembre per via dei Mondiali in Qatar. Vediamo, dunque, tutte le date del torneo prima dello stop per la rassegna iridata nel VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi verrà svelato ildella. Si partirà presto, a metà agosto, ma ci si fermerà a novembre per via deiin Qatar. Vediamo, dunque,ledel torneodello stop per la rassegna iridata nel

Pubblicità

tvdellosport : SERIE A 2022/23?? E' tutto pronto per il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/23?? Seguilo con… - NapoliCM : ???? Calendario Serie A 2022/2023: sorteggio e prossimo turno SSC Napoli ??? - radioromait : Serie A, oggi svelato il calendario: cosa c’è da sapere - GabriRizzo11 : @thetrueshade Aspettiamo allora che esca il calendario di serie B e poi andiamo, non prenderti impegni ?? - Mar__J05 : Ma si può vedere in diretta come l’anno scorso il calendario di Serie A? ?? A che ora è? ?? -