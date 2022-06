Calciomercato Juventus: 120 milioni da pagare per chi vuole De Ligt (Di venerdì 24 giugno 2022) . Muro per la cessione dell’olandese Come riferito da JuventusNews24, Matthijs De Ligt avrebbe chiesto la cessione alla Juventus. Sul difensore olandese si registrano i movimenti di diversi top club, in primis Chelsea. Secondo Sky Sport, però, la Juve non intende trattare per un’eventuale cessione. Chi lo vuole, deve pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) . Muro per la cessione dell’olandese Come riferito daNews24, Matthijs Deavrebbe chiesto la cessione alla. Sul difensore olandese si registrano i movimenti di diversi top club, in primis Chelsea. Secondo Sky Sport, però, la Juve non intende trattare per un’eventuale cessione. Chi lo, devei 120di euro della clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

