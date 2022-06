Boxe, Matteo Signani vs Anderson Prestot stasera in tv: orario e streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Matteo Signani è chiamato a difendere per la terza volta la cintura europea EBU dei pesi medi. A 43 anni è lui il campione in carica e uomo da battere. Salirà sul ring stasera, venerdì 24 giugno, contro Anderson Prestot, nell’incontro clou dell’evento pugilistico che si terrà a Massy, in Francia. La riunione inizierà alle 21:00 mentre il main event dovrebbe andare in scena non prima delle 22:30. Non è prevista una diretta televisiva del match ma potrete seguire Signani in streaming sulla piattaforma a pagamento Fight Nation TV. Il ‘Giaguaro’ non vuole fermarsi e con un record fatto di 31 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi proverà a far valere tutta la sua esperienza contro un pugile più giovane. Con una vittoria, l’ennesima, il futuro può offrire palcoscenici ancora ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022)è chiamato a difendere per la terza volta la cintura europea EBU dei pesi medi. A 43 anni è lui il campione in carica e uomo da battere. Salirà sul ring, venerdì 24 giugno, contro, nell’incontro clou dell’evento pugilistico che si terrà a Massy, in Francia. La riunione inizierà alle 21:00 mentre il main event dovrebbe andare in scena non prima delle 22:30. Non è prevista una diretta televisiva del match ma potrete seguireinsulla piattaforma a pagamento Fight Nation TV. Il ‘Giaguaro’ non vuole fermarsi e con un record fatto di 31 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi proverà a far valere tutta la sua esperienza contro un pugile più giovane. Con una vittoria, l’ennesima, il futuro può offrire palcoscenici ancora ...

