(Di venerdì 24 giugno 2022) La 22enne palermitana e la 27enne di Taormina sono entrate fra le migliori otto giocatrici del 15mila dollari romeno, mentre Verena Meliss attende di scendere in campo nel secondo turno del "25mila" di Cantanhede, in Portogallo

Sulla base della classifica a punti si qualificano poi Federica, Linda Salvi, Miriana, Sofia Rocchetti, Martina Spigarelli, Claudia Giovine, Valentina Losciale e Chiara Davì. ROMA CITTA' ......Zantedeschi A seguire - Mazza vs Balzerani A seguire -vs Pedone A seguire - Brugnerotto vs Perruzza COURT 4 Dalle ore 09:00 - Lioi vs Rocchetti A seguire - Ornago vs Piraino A seguire -... Bilardo e Tona nei quarti a Bucarest