Assilea | Mescieri confermato presidente

L'assemblea di Assilea, Associazione italiana leasing, ha confermato alla presidenza Carlo Mescieri e nominato i vice presidenti Marco Gambacciani, Enrico Giancoli e Stefano Schiavi. Nella relazione sull'attività svolta nel 2021 il presidente ha evidenziato come "il settore del leasing ha registrato 28,8 miliardi di nuovi finanziamenti in 2021 (+25,6%)". In occasione della terza edizione della Fiera del Credito a Milano, Assilea, Associazione Italiana Leasing, ha presentato nell'ambito del convegno 'Sostenibilità ambientale, economica ed sociale'.