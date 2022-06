Allineamento dei pianeti: da Mercurio a Saturno tutti in fila prima dell'alba. Quando e come vederli (Di venerdì 24 giugno 2022) Il raro fenomeno è visibile al meglio proprio in queste notti. In ordine dal più vicino al più lontano dal Sole. Con la Luna a fare da comprimaria Leggi su repubblica (Di venerdì 24 giugno 2022) Il raro fenomeno è visibile al meglio proprio in queste notti. In ordine dal più vicino al più lontano dal Sole. Con la Luna a fare da comria

Pubblicità

CutugnoAgostino : @Andre_Dalma Domanda.Savic andava a fare il primo?o Gollini lo prendono per fare il secondo?no perché non mi trovo… - Sadachbia777 : RT @AleksL74: 'L'isolamento dell'enclave russa di #Kaliningrad da parte della #Lituania è pericolosissimo! Bisogna essere pazzi per non acc… - DonVitoColoured : @donvitorap Stanotte verso alba ci sarà l'allineamento dei pianeti Giove Saturno....il prossimo allineamento sarà n… - miozzia_ruri : @CriticaScient @Agenzia_Ansa Cambiato climatico? Sfiga? Allineamento dei pianeti? Tolte ste spiegazioni cretine, ri… - ClaudioMeazza : RT @AleksL74: 'L'isolamento dell'enclave russa di #Kaliningrad da parte della #Lituania è pericolosissimo! Bisogna essere pazzi per non acc… -