Alghero Open 1 Futures | tre italiani puntano l' obiettivo

(Di venerdì 24 giugno 2022) Luca Arca, Marianna Lauro e Alberto Saja sono i portacolori ancora in lizza nei principali tabelloni del torneo internazionale che si concluderà domenica 26 giugno sui campi del Tc

Così Luca Arca, testa di serie numero 1 del tabellone maschile, commenta il 6 - 2, 6 - 1 su Giovanni Zeni nel suo esordio nell'1 Futures, il torneo internazionale di wheelchair tennis. «Non sentivo tanto la palla, poi l'ho caricata un po' di più è tutto è andato per il verso giusto». Così Luca Arca, testa di serie numero 1 del tabellone. E' tutto pronto sui campi del Tc Alghero per un doppio appuntamento che sa di "prima volta". L'Asdc Sardinia Open, organizzatrice dell'omonimo torneo.