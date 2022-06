Zoë Kravitz interprete e produttrice del thriller The Sundance Kid Might Have Some Regrets (Di giovedì 23 giugno 2022) Zoë Kravitz interpreterà due gemelle che rapinano banche nel thriller The Sundance Kid Might Have Some Regrets. Zoë Kravitz interpreterà e produrrà il thriller The Sundance Kid Might Have Some Regrets, adattamento dell'omonimo racconto breve di Leyna Krow, per conto di Warner Bros. Pictures. The Sundance Kid Might Have Some Regrets è descritto come una ridefinizione del genere crrime incentrato su due gemelle, una dotata di poteri soprannaturali e una senza, che sono rapinatrici di banche. Nel film, una gemella si chiama Maggie, ed è il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022) Zoërà due gemelle che rapinano banche nelTheKid. Zoërà e produrrà ilTheKid, adattamento dell'omonimo racconto breve di Leyna Krow, per conto di Warner Bros. Pictures. TheKidè descritto come una ridefinizione del genere crrime incentrato su due gemelle, una dotata di poteri soprannaturali e una senza, che sono rapinatrici di banche. Nel film, una gemella si chiama Maggie, ed è il ...

