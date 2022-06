Zidane | 'Aspetto la panchina della Francia e vorrei fare il dirigente Il sì al Real su un tovagliolo | la verità sulla testata a Materazzi'

Pubblicità

MarioGobbor : RT @babymarcov: @FrammentiBN Se dovesse saltare Allegri mi aspetto solo Zidane. - babymarcov : @FrammentiBN Se dovesse saltare Allegri mi aspetto solo Zidane. - nicolemorettina : @__voorpret Prima o poi tutti ritornano alla juve ?????? io aspetto del piero zidane e il ritorno sulla fascia di cancelo a 0 tra qualche anno - Grande__Jack80 : @dan_maze Aspetto con ansia la prossima stagione quando alzerà quella con le grandi orecchie guidato da Zidane per leggere i vostri tweet. -

Tuttosport

... eventualmente tentato dal pressing di Zinedine(che, però, al momento una squadra non ha), ... dal canto suo, ha da tempi ottimi rapporti con l'Udinese e può giocare su questo: sia per ...... inoltrerappresenta Marsiglia in Francia ed è una rivalità che è arrivata ad essere molto violenta, quindi ci sarebbe anche questo problema e su questoè già montata una polemica ... Juve, gli auguri a Zidane: "Buon compleanno Zizou" È stato un calciatore tra i più grandi in campo e ha brillato in panchina a Madrid. Ma ha anche una storia ricca di curiosità, in campo e fuori. Con la moglie da 33 anni, tifava Barcellona ...Trattative, dubbi e curiosità: quali sono gli acquisti e le cessioni che possono sbloccarsi Tuttosport risponde ...