Ucraina: raid russi in 14 località del Donetsk, vittime (Di giovedì 23 giugno 2022) Le truppe russe hanno attaccato 14 località della regione di Donetsk in Ucraina nelle ultime 24 ore, causando la morte ed il ferimento di diversi civili. Lo rende noto la polizia nazionale su Telegram ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Le truppe russe hanno attaccato 14della regione diinnelle ultime 24 ore, causando la morte ed il ferimento di diversi civili. Lo rende noto la polizia nazionale su Telegram ...

