Ucraina, l’uomo che convive tutti i giorni con il missile russo che gli è piombato in casa (Di giovedì 23 giugno 2022) Un uomo si fa la barba di fianco a un missile. Succede a Kharkiv, in Ucraina, dove il protagonista del video testimonia la propria convivenza con un razzo russo. L’ordigno ha sfondato il tetto della casa ed è penetrato per due piani prima di conficcarsi sul pavimento. Il missile, però, sembrerebbe essere un’arma da esercitazione e quindi priva di testata esplosiva L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Un uomo si fa la barba di fianco a un. Succede a Kharkiv, in, dove il protagonista del video testimonia la proprianza con un razzo. L’ordigno ha sfondato il tetto dellaed è penetrato per due piani prima di conficcarsi sul pavimento. Il, però, sembrerebbe essere un’arma da esercitazione e quindi priva di testata esplosiva L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Si rade la barba ma in casa c'è un razzo russo ... l'operatore che sta con l'uomo filma il buco provocato dal missile che ha sfondato i due piani di sopra attraversando due appartamenti. Non sappiamo cosa stia raccontando, in lingua ucraina, il ...