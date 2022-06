Tragedia sociale: giovani sempre più affetti da problemi psicologici. L'analisi di Andrea Pasini (Di giovedì 23 giugno 2022) I disturbi psichici riguardano ormai 89 milioni di adolescenti in tutto il mondo. Secondo i dati pubblicati da Unicef, un ragazzo su sette soffre di problemi più o meno gravi, che troppo spesso sfociano in tentativi si suicidio. Un vero e proprio disastro sociale di cui, nonostante la salute mentale sia stato un argomento chiave durante la pandemia, si parla ancora troppo poco sopratutto nel nostro paese. Stiamo assistendo a 47.000 adolescenti morire per suicido ogni anno e il problema continua a dilatarsi, sotto gli occhi impotenti di mezzo mondo. Sbaglia chi minimizza questo boom di problemi psichici, riducendoli a un altro vezzo postmoderno. Pandemia e confinamento hanno oggettivamente fatto da detonatore ad una situazione che andava già sedimentando da tempo: i più colpiti, in questo senso sono i ragazzi affetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) I disturbi psichici riguardano ormai 89 milioni di adolescenti in tutto il mondo. Secondo i dati pubblicati da Unicef, un ragazzo su sette soffre dipiù o meno gravi, che troppo spesso sfociano in tentativi si suicidio. Un vero e proprio disastrodi cui, nonostante la salute mentale sia stato un argomento chiave durante la pandemia, si parla ancora troppo poco sopratutto nel nostro paese. Stiamo assistendo a 47.000 adolescenti morire per suicido ogni anno e il problema continua a dilatarsi, sotto gli occhi impotenti di mezzo mondo. Sbaglia chi minimizza questo boom dipsichici, riducendoli a un altro vezzo postmoderno. Pandemia e confinamento hanno oggettivamente fatto da detonatore ad una situazione che andava già sedimentando da tempo: i più colpiti, in questo senso sono i ragazzi...

