Traffico Roma del 23-06-2022 ore 13 | 30

Buona giornata da Simona Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento in via della Pineta Sacchetti abbiamo rallentamenti per un incidente in direzione della Trionfale intenso il traffico in zona Cornelia rallentamenti sulla circonvallazione Aurelia e sulla stessa via Aurelia zona Prati attenzione un incidente in piazza Risorgimento all'altezza di via Ottaviano sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra l'uscita puntina e Ardeatina in via di Tor de Schiavi rallentamenti all'altezza della Prenestina e poi è chiusa per lavori la via Collatina tra Tor Sapienza via dell'Acqua Vergine deviato il traffico prestare attenzione