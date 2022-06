Tentata truffa e scambio di persona | il d s irpino De Vito sporge denuncia

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ U.S. Avellino 1912 rende noto un episodio che ha visto vittima il direttore sportivo del club, Vincenzo De. Quest’ultimo, in mattinata, si è recato presso la Digos di Avellino perrepere sostituzione dicontro un uomo che attraverso utenza telefonica si è presentato a nome del diesse biancoverde contattando alcuni calciatori. “A tutela mia e del club per cui lavoro ho sporto– ha affermato De– a tal proposito ci tengo a ringraziare la Digos e la Procura della Repubblica di Avellino che hanno dimostrato notevole competenza ed immensa professionalità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

