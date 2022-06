Superbike, test per Razgatl?o?lu per la Yamaha M1 MotoGP (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è svolto nelle ultime ore un significativo test del turco Toprak Razgatl?o?lu in quel di Aragon. Il campione del mondo in carica del Mondiale Superbike ha disputato in Spagna una prova a bordo della Yamaha M1 MotoGP, un collaudo importante in vista di un ipotetico passaggio al Motomondiale. Il #1 del gruppo della categoria riservata alle derivate ha rilasciato ai media: “Questa è stata la mia prima giornata su una Yamaha M1 MotoGP ed è completamente diversa dalla mia R1. Ci sono più cavalli, un’elettronica differente ed un cambio diverso. A ogni giro ho imparato qualcosa di più, perché dopo la Superbike non è così facile adattarsi a una MotoGP. Fortunatamente Cal Crutchlow mi ha aiutato durante la giornata”. Il rivale di Alvaro Bautista (Ducati) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è svolto nelle ultime ore un significativodel turco Toprak Razgatl?o?lu in quel di Aragon. Il campione del mondo in carica del Mondialeha disputato in Spagna una prova a bordo dellaM1, un collaudo importante in vista di un ipotetico passaggio al Motomondiale. Il #1 del gruppo della categoria riservata alle derivate ha rilasciato ai media: “Questa è stata la mia prima giornata su unaM1ed è completamente diversa dalla mia R1. Ci sono più cavalli, un’elettronica differente ed un cambio diverso. A ogni giro ho imparato qualcosa di più, perché dopo lanon è così facile adattarsi a una. Fortunatamente Cal Crutchlow mi ha aiutato durante la giornata”. Il rivale di Alvaro Bautista (Ducati) e ...

Pubblicità

tr54italia : RT @gponedotcom: “Nonostante il meteo quello di Aragon è stato un test positivo per lui. Toprak era molto entusiasta e si è rivelato veloce… - motorboxcom : #MotoGP Ecco com'è andato il test del campione del mondo #Superbike, Toprak #Razgatlioglu, sulla #Yamaha #M1 di… - corsedimoto : IKER LECUONA ha effettuato un test a Donington, prossima tappa del Mondiale Superbike. Alberto Puig esclude un suo… - gponedotcom : “A Portimao avevo fatto i test, ma la priorità resta il MotoAmerica, dove voglio tornare a vincere. The Ridge? Nemm… - gponedotcom : “A Portimao avevo fatto i test, ma la priorità resta il MotoAmerica, dove voglio tornare a vincere. The Ridge? Nemm… -