(Di giovedì 23 giugno 2022) C’è un nuovo SMSdal quale stare alla larga perché: un vero e proprio tentativo di phishing ai danni di ignare vittime esposte al rischio di fornire dati personali ad hacker senza scrupoli. Proprio in questi primi giorni d’estate sta circolando e non poco un messaggio che sembra essere inviato dall’istituto bancario ma è piuttosto una comunicazione fale quanto pericolosa. L’obiettivo della truffa Il nuovo SMSnon sarà il primo della serie e probabilmente neanche l’ultimo. Già nel 2021 si è assistito ad una campagna di phishing serrata e ora il tentativo si ripete, anche se in chiave completamente nuova. In particolar modo, il testo della nota truffaldina in arrivo fa riferimento alla necessità di autorizzare unadel costo ragguardevole di ...

Pubblicità

gruppo_a2a : @marypalmieri_ @robybach Ciao, ci scusiamo per i disagi. Ti informiamo che è disponibile anche il servizio dedicato… - Megghimiglia : @LittleLadyTerry Super d'accordo con te! Ci penso spesso nonostante l'anno della maturità sia stato il 2012 ma semb… - Sms_Ita : L’azienda di Parma, @ErreaOfficial, ha stretto un accordo con il gruppo sportivo e di intrattenimento globale con p… - Sms_Ita : Ecco cosa fa la holding e quali sono i club del gruppo capitanato dal @ManCity. -

OptiMagazine

Ilcriminale ha rubato diversi milioni di euro dai conti correnti delle vittime contattate tramite email,e servizi di messaggistica. Il phishing è una tecnica nota da tempo, ma ancora ...W." negliper abbreviare e risparmiare caratteri. Con il passare degli anni i punti tra le ...Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro... SMS Gruppo BPER per autorizzazione spesa truffaldino, cosa non fare La Squadra Mobile della questura di Asti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Distrettuale di Torino, ha individuato tre giovani gravemente indiziati di aver commesso diverse frodi i ...Arriva una novità molto importante per tutti coloro che utilizzano le chat di Whatsapp, soprattutto per i numerosi gruppi ...