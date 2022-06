Sciopero dei taxi: grandi disagi a Napoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Lunghe code di persone sotto al sole che attendono invano un taxi. È l’effetto del secondo giorno consecutivo di Sciopero che i tassisti di Napoli hanno inscenato senza alcun preavviso. All’aeroporto di Capodichino, la fila in attesa di un mezzo è chilometrica. Stesso copione al porto e alla stazione centrale, dove turisti e cittadini non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Lunghe code di persone sotto al sole che attendono invano un. È l’effetto del secondo giorno consecutivo diche i tassisti dihanno inscenato senza alcun preavviso. All’aeroporto di Capodichino, la fila in attesa di un mezzo è chilometrica. Stesso copione al porto e alla stazione centrale, dove turisti e cittadini non L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

AlexBazzaro : Con gli attuali prezzi di carburanti ed energia durante un governo di centrodestra dopo quanti minuti Cgil, Cisl e… - RaiNews : Altissima adesione allo sciopero dei treni, la Gran Bretagna si ferma - soloiopaolo : RT @itsmeback_: I manifestanti assaltano il quartier generale del governo ad Ambato, in Ecuador ??In questi giorni si è intensificato lo s… - FioreFio4 : RT @itsmeback_: I manifestanti assaltano il quartier generale del governo ad Ambato, in Ecuador ??In questi giorni si è intensificato lo s… - itsmeback_ : I manifestanti assaltano il quartier generale del governo ad Ambato, in Ecuador ??In questi giorni si è intensific… -