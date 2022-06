Salerno, scoperto minimarket da incubo: cibo rosicchiato da topi ed escrementi sul pavimento (Di giovedì 23 giugno 2022) Maxi blitz condotta dai Carabinieri del Nas da Nord a Sud. In tutta Italia, i militari dell’Arma hanno controllato migliaia di negozi etnici, sequestrando oltre 700 tonnellate di cibo ed elevando multe per un totale di oltre 600mila euro nella circa 500 attività commerciali in cui sono state riscontrate irregolarità. Salerno, scoperto minimarket da incubo: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Maxi blitz condotta dai Carabinieri del Nas da Nord a Sud. In tutta Italia, i militari dell’Arma hanno controllato migliaia di negozi etnici, sequestrando oltre 700 tonnellate died elevando multe per un totale di oltre 600mila euro nella circa 500 attività commerciali in cui sono state riscontrate irregolarità.da: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

