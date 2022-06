Pentathlon moderno, World Cup 2022: Micheli e Mercuri in finale ad Ankara (Di giovedì 23 giugno 2022) Elena Micheli (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) trovano una gran risultato nelle semifinali della tappa di Ankara, Turchia, della World Cup 2022 di Pentathlon moderno, e centrano entrambe l’accesso all’atto finale. Rammarico e un pizzico di recriminazioni per l’altra azzurra in gara, Maria Lea Lopez (Carabinieri), rimasta fuori di pochissimo a causa di un errore nel calcolo dei tempi che, nonostante il ricorso immediato della Federazione, non è stato preso in considerazione. Micheli, che aveva vinto in Egitto e chiuso seconda a Budapest, è arrivata seconda nella Semifinale A, mentre Mercuri ha invece colto la terza posizione nella Semifinale B. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Elena(Carabinieri) e Maria Beatrice(Fiamme Oro) trovano una gran risultato nelle semifinali della tappa di, Turchia, dellaCupdi, e centrano entrambe l’accesso all’atto. Rammarico e un pizzico di recriminazioni per l’altra azzurra in gara, Maria Lea Lopez (Carabinieri), rimasta fuori di pochissimo a causa di un errore nel calcolo dei tempi che, nonostante il ricorso immediato della Federazione, non è stato preso in considerazione., che aveva vinto in Egitto e chiuso seconda a Budapest, è arrivata seconda nella SemiA, mentreha invece colto la terza posizione nella SemiB. SportFace.

