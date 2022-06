Mousse proteica al caffè | con solo 4 ingredienti è più buona che al bar

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ilè la tua passione da anni e lo sarà per sempre? Se proprio non ne puoi fare a meno che ne dici di cimentarti nella preparazione di unaproprio al? Sarà super cremosa e super. Impiegheraiuna manciata di minuti per realizzarla. Tutto quello che devi fare è selezionare quattroe dare inizio ad una magia spumosa senza precedenti. Piacerà, senza alcun dubbio, a tutta la famiglia . Gli unicida usare per preparare questaalsono: 10 gr polvereal cappuccino 20 gr di eritritolo 150 gr di yogurt greco al 5% 1 tazzina diLeggi qui di seguito i passaggi per completare la ...