MotoGp, Bastianini: “Potevo andare ai Giochi come ginnasta, ma ho scelto la moto” (Di giovedì 23 giugno 2022) Intervistato da Marca, il pilota italiano del Team Gresini in motoGp, Enea Bastianini, ha parlato della stagione corrente. Non solo, qui ha parlato anche del suo percorso passato, specificando come, in un momento del suo passato, si è trovato a scegliere tra le moto e la ginnastica: “Uno sport che mi piaceva molto, ma non mi dedicavo al cento per cento. Mi piacevano di più le moto ed ero più coinvolto con le moto, ma penso che se l’avessi presa diversamente, se fossi stato più serio, forse sarei arrivato alle Olimpiadi. Non so se avrei vinto, ma penso che ce l’avrei fatta. In effetti, molti di quelli che hanno gareggiato con me sono ai Giochi. Quella cosa della Bestia viene da Bastianini, è nata da un meccanico della ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Intervistato da Marca, il pilota italiano del Team Gresini in, Enea, ha parlato della stagione corrente. Non solo, qui ha parlato anche del suo percorso passato, specificando, in un momento del suo passato, si è trovato a scegliere tra lee la ginnastica: “Uno sport che mi piaceva molto, ma non mi dedicavo al cento per cento. Mi piacevano di più leed ero più coinvolto con le, ma penso che se l’avessi presa diversamente, se fossi stato più serio, forse sarei arrivato alle Olimpiadi. Non so se avrei vinto, ma penso che ce l’avrei fatta. In effetti, molti di quelli che hanno gareggiato con me sono ai. Quella cosa della Bestia viene da, è nata da un meccanico della ...

Pubblicità

sportface2016 : #MotoGp, #Bastianini: “Potevo andare ai Giochi come ginnasta, ma ho scelto la moto” - MotorcycleSp : Enea Bastianini sta attraversando una fase meno positiva della sua campagna nel Campionato del Mondo... #MotoGP… - giulio661019 : RT @FormulaPassion: #MotoGP, #Bastianini: 'Non sono magico come #Rossi, #Lorenzo o #Marquez' - FormulaPassion : #MotoGP, #Bastianini: 'Non sono magico come #Rossi, #Lorenzo o #Marquez' - motosprint : #MotoGP Che fine ha fatto il #Bastianini di inizio stagione? -