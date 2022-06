Milano | Brancaccio esce di scena | in corso il derby tra Gigante e “Ceck”

Pubblicità

ottopagine : Tennis, Challenger di Milano: Brancaccio vince all'esordio #TorredelGreco -

Sconfitti dai Seamenper 41 - 21 in una partita tenuta in vita per gran parte della sua ... I tre extrapoint sono stati realizzati su calcio da Cristiano. Da segnalare i due intercetti ...Torre del Greco . E' stato molto positivo l'esordio di Raul, che è tornato in campo dopo l'infortunio, al Challenger di. Sulla terra rossa meneghina il ragazzo di Torre del Greco ha affrontato il polacco Peliwo, numero 459 del ranking ...Continua il momento d'ora del tennista perugino, che, in pochi mesi, a suon di vittorie è diventato il nuovo "Next Gen azzurro". Bene anche il resto degli italiani: ben sette al secondo turno. Paire s ...La stagione 2022 dei GLS Dolphins Ancona termina in una afosa serata al Vigorelli. Sconfitti dai Seamen Milano per 41-21 in una partita tenuta in vita per gran parte della sua durata. Troppo forti e c ...