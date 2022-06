Migranti: Mattarella, aiutano conoscenza fra nostri Paesi (Di giovedì 23 giugno 2022) "Il contributo delle comunità di cittadini stranieri presenti in Italia" è "prezioso" per "la conoscenza fra i nostri Paesi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "Il contributo delle comunità di cittadini stranieri presenti in Italia" è "prezioso" per "lafra i". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla ...

Pubblicità

TV7Benevento : Migranti: Mattarella, 'incontro con comunità straniere valore prezioso' - - gabrillasarti2 : #Mattarella #migranti #lavoro dei disoccupati italiani ? - Crudeli45198835 : RT @gabrillasarti2: @carmelodipaola Mattarella insiste sui migranti , chissà come mai ! #Agenda3030 - gabrillasarti2 : @carmelodipaola Mattarella insiste sui migranti , chissà come mai ! #Agenda3030 - europeista79 : Per non dimenticare: Di Maio, fra le varie cose, spinse per formare il governo con la Lega Nord, propose un referen… -