Leggi su open.online

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ihanno un livello «basso», sono soprattutto tecnocrati, ovvero tecnici tra i quali solo alcuni hanno un livello buono. E in ogni caso «senza offesa per nessuno ma è chiaro che Marionon è Silvioe Olaf Scholz non è Angela Merkel». E’ l’ultimo intervento stavolta ampio ed affidato a Telegram del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, ed ex presidente della Federazione Russa, Dmitry. Come aveva fatto già in passato, se la prende con i leadere non manca di mettere nell’elenco anche. I leadersi comporterebbero come «presidi di scuole di provincia», incapaci di prendere decisioni impopolari: «Ogni leader è unico, ma un politico è una persona in grado di ...