Matteo Berrettini e Rafael Nadal sfatano un tabù: allenamento sul Campo Centrale a Wimbledon – VIDEO (Di giovedì 23 giugno 2022) Matteo Berrettini e Rafael Nadal hanno sfatato un autentico tabù a Wimbledon: si sono allenati sull'erba del Campo Centrale, prima che il torneo incominciasse. Si tratta di una prima volta in assoluto, perché storicamente era vietato calpestare il manto verde del Campo principale alla vigilia dell'inizio del prestigioso Slam. Come da tradizione, l'erba vergine del tempio iconico del tennis veniva inaugurata dal campione in carica (in questo caso sarebbe stato Novak Djokovic) in occasione del match d'apertura della competizione. Il tennista italiano e il fuoriclasse spagnolo si sono allenati insieme e l'evento è stato ripreso dalle telecamere dei Championships, uno stralcio è stato pubblicato anche sul profilo Twitter di ...

