Lotta olimpica | Kakhelashvili è argento nella Ranking Series di Ostia

Ostia – Debutto della Ranking Series "Matteo Pellicone", in scena al Palazzetto Olimpico di Ostia fino a sabato 25 giugno, ed è subito medaglia per gli azzurri, grazie a Nikoloz Kakhelashvili che, nei 97 kg di greco-romana, ha fatto davvero una grande gara. Un percorso impeccabile lo ha portato diretto alla finalissima della sua categoria, battendo il lituano Venckaitis 3-0 agli ottavi, il campione asiatico iraniano Balihamzehdeh 5-4 ai quarti e l'ungherese Alex Gergo Szoke 1-1 (in rimonta) nella semifinale. Szoke è lo stesso Lottatore con il quale il nostro gigante aveva perso la sfida decisiva per qualificarsi alle Olimpiadi. nella finalissima, poi, se l'è vista con un altro ungherese, David Losonczi. Una sfida combattuta fino all'ultimo secondo e ...

