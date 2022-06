La Campania non è più la capitale della pizza, lo scettro passa alla Lombardia (Di giovedì 23 giugno 2022) NAPOLI – Presentato al pizza Village di Napoli, in corso sul lungomare Caracciolo sino al 26 giugno, lo studio di mercato di Cna, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato della piccola e media impresa, che ha evidenziato l’andamento delle attività legate al mondo della pizza in Italia. I dati presentati dal responsabile del settore agroalimentare del Cna, Gabriele Rotini, indicano che la Campania non è più la regione capitale della pizza e che lo scettro passa alla Lombardia. L’analisi ha rilevato che le attività che producono e distribuiscono la pizza (dalle pizzerie alle rosticcerie passando per i locali di asporto e i ristoranti) indica che la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) NAPOLI – Presentato alVillage di Napoli, in corso sul lungomare Caracciolo sino al 26 giugno, lo studio di mercato di Cna, la Confederazione Nazionale dell’Artigianatopiccola e media impresa, che ha evidenziato l’andamento delle attività legate al mondoin Italia. I dati presentati dal responsabile del settore agroalimentare del Cna, Gabriele Rotini, indicano che lanon è più la regionee che lo. L’analisi ha rilevato che le attività che producono e distribuiscono la(dalle pizzerie alle rosticceriendo per i locali di asporto e i ristoranti) indica che la ...

