Khaby Lame è il più seguito su Tik Tok | ha più followers di Charli D’Amelio

Pubblicità

LaStampa : L’italiano Khaby Lame è il più seguito al mondo su Tik Tok - GiusCandela : Con 142,4 milioni di follower Khaby Lame è il creator più seguito al mondo, il ragazzo di Chivasso ha superato Charli D'Amelio su TikTok. - Agenzia_Ansa : Ora e' Khaby Lame il tiktoker piu' seguito al mondo. La sua popolarita' comincia nel 2019, durante la pandemia di C… - lostjnpieces : RT @kissyvmoon: khaby lame è diventato l'utente più seguito su tiktok e io ancora ad oggi quando vedo i suoi video mi chiedo cosa stia face… - rosestobecky : RT @kissyvmoon: khaby lame è diventato l'utente più seguito su tiktok e io ancora ad oggi quando vedo i suoi video mi chiedo cosa stia face… -

Ascolta questo articoloLam e ha un successo clamoroso: il popolare ragazzo senegalese di 22 anni è il tiktoker più ... Nell'agosto 2021,è apparso come co - protagonista per l'annuncio della ...Il fenomenocontinua a dilagare sui social, con il giovane italiano che è diventato la persona più seguita al mondo su TikTok., infatti, ha raggiunto i 142,5 milioni di follower, scalzando al ...Khaby Lame è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Grazie ad alcuni suoi video pubblicati totalmente per caso, è riuscito a raggiungere un successo su TikTok inaspettato. Ha superato ...On stage at VidCon, Snap announced its first accelerator program for emerging Black creators. Over the course of a year, Snap will pay 25 selected applicants $10,000 a month ($120,000 total) to help ...