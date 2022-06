Jessica Selassié dopo il GF VIP 6: “Mi dicono che non mi posso lamentare” (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra lontano il tempo in cui Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip 6, eppure sono passati solo pochi mesi. Ma tanto basta perché la principessa etiope che ha vissuto ben sei mesi sotto l’occhio implacabile delle telecamere Mediaset, voglia riappropriarsi della propria privacy. Un appello è già stato fatto qualche tempo fa, il 14 Giugno la vincitrice del reality di Canale 5 ha chiesto pubblicamente di smetterla di violare la sua privacy, altrimenti i colpevoli ne avrebbero risposto dinanzi alla legge. Ora arrivano altre dichiarazioni sull’argomento. Il nuovo progetto di Jessica Selassié La principessa etiope ha deciso di sfruttare un modo diverso dagli altri compagni d’avventura la sua popolarità. Di solito chi esce da un reality ha un sentiero tracciato dinanzi: ospitate, sponsorizzazioni varie, linea di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 giugno 2022) Sembra lontano il tempo in cuiha vinto il Grande Fratello Vip 6, eppure sono passati solo pochi mesi. Ma tanto basta perché la principessa etiope che ha vissuto ben sei mesi sotto l’occhio implacabile delle telecamere Mediaset, voglia riappropriarsi della propria privacy. Un appello è già stato fatto qualche tempo fa, il 14 Giugno la vincitrice del reality di Canale 5 ha chiesto pubblicamente di smetterla di violare la sua privacy, altrimenti i colpevoli ne avrebbero risposto dinanzi alla legge. Ora arrivano altre dichiarazioni sull’argomento. Il nuovo progetto diLa principessa etiope ha deciso di sfruttare un modo diverso dagli altri compagni d’avventura la sua popolarità. Di solito chi esce da un reality ha un sentiero tracciato dinanzi: ospitate, sponsorizzazioni varie, linea di ...

