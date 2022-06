Inter, ora è UFFICIALE: firmato il contratto coi nerazzurri (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciatore ha prolungato il contratto con l’Inter per un’altra stagione, trapela contentezza per l’ennesima esperienza in nerazzurro Il mercato dell’Inter corre veloce anche Internamente alle proprie mura. Proprio nelle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciatore ha prolungato ilcon l’per un’altra stagione, trapela contentezza per l’ennesima esperienza in nerazzurro Il mercato dell’corre veloce anchenamente alle proprie mura. Proprio nelle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Intanto #Mkhitaryan-#Inter alle visite. Per chi dimentica facilmente e per chi il 18 maggio (fu una clamorosa sorpr… - AlfredoPedulla : #Cambiaso-#Juve: incontro positivo tra #Cherubini e #Spors, confermato #Dragusin per il #Genoa nell’operazione, la… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PER LUKAKU INGAGGIO PER 8,5 MILIONI NETTI La stessa cifra che avrebbe preso restando a Mil… - FracellaChecco : Tutti ansiosi di vedere i pantaloncini dell'#Inter ora ?? - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: #Inter, Adriano #Galliani ora in sede -