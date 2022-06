Giochi del Mediterraneo 2022 | Busà | “Essere portabandiera mi onora tantissimo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022) Idelche si terranno ad Orano sono alle porte. Nella mattinata di oggi, l’Italia Team ha tenuto una conferenza stampa poco prima della partenza per l’Algeria. Ecco le parole delazzurro, il karateka Luigi: “Sono contento di non avere smesso, altrimenti non avrei avuto questa opportunità. Ringrazio Malagò e Mornati per aver fatto il mio nome come. Rappresentare il mio Paese, la mia regione e tutti gli sport e’ qualcosa che mi, mi gratifica e mi inorgoglisce. Mi sono preparato al meglio, quelloè l’unico ora che mi manca e farò di tutto per portarlo a casa. Spero che la federazione mondiale di karate faccia un bel lavoro in vista di Los Angeles ...